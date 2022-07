Zelensky après 5 mois de guerre: “Nous allons gagner”

5e mois de la Guerre en Ukraine avec Zelensky

Alors que la guerre en Ukraine passe le cap des 5 mois ce dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué via Telegram croire en la victoire de son pays. "La guerre n'a pas brisé l'Ukraine et ne la brisera pas", indique-t-il.





"Nous n'allons pas abandonner, nous protégerons ce qui nous appartient. Nous allons gagner!", ajoute le jeune président, selon lequel la vie continue malgré le conflit. Il a accompagné son message de photos de personnes participant aux combats ou semblant continuer leur vie quotidienne dans un décor de guerre. La guerre ne "nous rendra pas otages de cette horreur amenée par les envahisseurs", écrit encore le président ukrainien, qui répète son appel aux États-Unis et aux membres de l'Otan à fournir davantage d'armes lourdes pour combattre les forces russes et libérer les territoires occupés.





Selon l'armée ukrainienne, près de 40.000 soldats russes sont morts au combat depuis le début de l'invasion le 24 février dernier, mais c'est une estimation bien plus élevée que celle des observateurs occidentaux. Le directeur de la CIA a estimé cette semaine à environ 15.000 le nombre de militaires tués de chaque côté.





Pas de répit

La guerre en Ukraine, qui entre dans son sixième mois, ne connaît pas de répit sur les fronts de Mykolaïv (sud), dans la région de Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays située dans le nord-est, dans la région de Kherson (sud), et dans les deux territoires séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, selon la présidence ukrainienne.





"Mykolaïv a de nouveau été bombardée" dimanche matin après avoir été visée samedi soir "par quatre missiles de croisière de type Kalibr", qui ont fait cinq blessés, dont un adolescent, et endommagé plusieurs immeubles, indique une source. La présidence ukrainienne a également fait état de bombardements dans la région de Kharkiv, où "plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés et des bâtiments résidentiels ont été incendiés".





5.000 morts

En outre, Kiev fait état d'une situation préoccupante dans la région largement occupée de Kherson, même si les Ukrainiens y mènent une contre-attaque. "Les habitants de presque tous les districts de la région (...) signalent de nombreux bombardements et explosions", selon la même source.