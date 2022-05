Zelensky lance une campagne mondiale de financement participatif pour aider l'Ukraine

Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi le lancement d'une plate-forme de financement participatif en ligne conçue pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire les infrastructures du pays.

"En un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine", a-t-il déclaré en anglais dans une vidéo publiée sur Twitter en annonçant le lancement de la plate-forme United24.





Fonds transférés à la banque nationale

"Tous les fonds seront transférés à la banque nationale d'Ukraine et attribués aux ministères concernés", a ajouté le président ukrainien, précisant que des rapports sur la distribution des fonds seront publiés "toutes les 24 heures". Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dans un message en anglais sur Twitter le lancement d'#united24, une plate-forme de financement participatif en ligne conçue pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire les infrastructures du pays ?? #AFP https://t.co/8WztnXAdcR — Agence France-Presse (@afpfr) May 5, 2022





“Reconstruire ce que la Russie a détruit”

"Ce n'est qu'ensemble que nous avons le potentiel d'arrêter la guerre et de reconstruire ce que la Russie a détruit", a encore ajouté Volodymyr Zelensky, qui a beaucoup utilisé internet et les réseaux sociaux depuis le début de la guerre pour mobiliser et attirer l'attention sur son pays. Volodymyr Zelensky a assuré que l'Ukraine "se souviendra toujours" des contributions.