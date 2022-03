Zemmour dénonce « l’ensauvagement de la France » et accuse Macron

Le candidat à la présidentielle française, Eric Zemmour continue de plus belle d’accuser les étrangers d’être à l’origine de l’insécurité et de la souffrance des Français. Invité de la Matinale, ce mardi sur Europe 1, Zemmour renchérit : « Il y a en France 1800 agressions par jour et 130 agressions au couteau. Vous rendez-vous compte ? On s’accroche à des mots ; mais il y a des faits. Et le fait, c’est l’ensauvagement de notre pays », a-t-il dénoncé sur Europe 1.



Mieux, il accuse l’actuel président et candidat à sa propre succession, Macron de se moquer des français. « Emmanuel Macron a décidé de se moquer de la souffrance de ces Français qui sont massacrés par des djihadistes ou des clandestins parce que la France n’a pas mené la politique qu’il fallait », fulmine le candidat polémiste, Zemmour sur Twitter.



Pour rappel, Éric Zemmour avait lors d’un déplacement déclaré que : « les délinquants étrangers sont pour la plupart des Sénégalais et qu'ils seraient renvoyés chez eux au Sénégal », s’il est élu. Des propos dénoncés par l’ambassadeur du Sénégal en France, l'ensemble la classe politique sénégalaise, et qui ont suscité une plainte des organismes qui combattent le racisme.