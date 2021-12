Zemmour, Le Pen, Pécresse, Hidalgo, Jadot... Les vœux des candidats déclarés à la présidentielle

À quelques heures du passage à la nouvelle année, et juste avant que le président Emmanuel Macron ne présente ses vœux aux Français à la télévision, la majorité des candidats qui entendent le détrôner à l’Élysée, ont présenté leurs vœux.



Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot ou encore Anne Hidalgo ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux. Tous invitent les Français à s’impliquer dans cette campagne qui démarre et se posent en alternative au chef de l’État sortant.



« La reconquête commence ce soir à minuit. Adieu Emmanuel Macron. » C’est Éric Zemmour, le candidat d’extrême droite qui le dit dans sa vidéo de vœux. Mais ils y aspirent tous.



Je vous souhaite une merveilleuse année 2022 !



Et pour y parvenir, les candidats à l’Élysee appellent les Français à se mobiliser en 2022, comme sa rivale du Rassemblement national, Marine Le Pen. « Je vous invite non pas à regarder ou à attendre l'élection présidentielle, mais à la faire. »



Je souhaite à tous les Français et leur famille mes vœux de bonheur, de santé et de réussite.

2022 sera une année d'espérance cruciale pour notre pays. J’ai confiance en la force que la France a toujours trouvée dans son histoire pour se redresser, grâce au sursaut de son peuple.



La crise sanitaire resurgit mais elle ne doit pas effacer le débat politique, affirment-ils en somme. « Je ne me résous pas à cette abstention massive, assure la candidate des Républicains, Valérie Pécresse. C'est un divorce avec la démocratie. Je ne me résous pas non plus à cette fuite vers les extrêmes. Et puis je me dresse face à l'immobilisme du pouvoir en place. »



En 2022 se jouera le sort de la France. Je veux lever un espoir. Que les Français se sentent à nouveau respectés.



J’appelle à un débat sans tabou que la crise sanitaire ne doit pas étouffer. Mes vœux les plus chaleureux de bonne année à toutes et tous.



« Quelle France voulons-nous ? »



Bien des Français n’ont pas encore le nez dedans ou hésitent beaucoup. Mais dans trois mois, ils devront choisir, insiste la candidate socialiste Anne Hidalgo : « Quelle France voulons-nous ? Une France inégale, injuste, divisée où ceux qui nous dirigent aujourd'hui depuis 5 ans expriment leur condescendance envers les plus modestes ? »



Je souhaite une belle année 2022 à toutes les Françaises et tous les Français. Cette année, nous pouvons faire gagner la gauche républicaine, sociale, écologique et de progrès. Cette gauche qui souhaite s’unir et gouverner ensemble est la seule voie possible.



Quant au candidat des Verts, Yannick Jadot, il se projette, dans ses vœux, carrément en 2027 et fait le bilan de ce que serait son quinquennat si les Français choisissaient le « vote écologiste » en avril prochain. Il leur reste, à tous, 100 jours pour convaincre.



En 2027, l'écologie au pouvoir aura transformé la France. Le vote utile, c'est le vote écologiste. Je vous souhaite une belle année 2022.