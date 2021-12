1,5 milliard volé à la Lonase : La caissière principale de l'agence de Grand-Dakar sous mandat de dépôt, ses co-prévenus libres

Ndèye Dieynaba Diallo, la caissière principale à l’agence de la Lonase de Grand-Dakar, a été placée sous mandat de dépôt hier.



Elle est poursuivie pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics.



Au même moment, indique Le Soleil, le juge d’instruction a ordonné le placement son contrôle judiciaire des sept autres co-prévenus.



Ils ont été arrêtés après avoir détourné plus d'un milliard Fcfa, à travers des gagnants fictifs.



La caissière principale Ndèye Dieynaba Diallo s’est tapée à elle seule 1,336 milliard entre 2018 et 2021 sur un préjudice global évalué à 1,436 milliard Fcfa.



Les autres caissiers (Abdoulaye Dioum, Awa Lô, Marie Seck et Soda Bâ) et le comptable Babacar Ndiaye) ont, eux, fait main basse sur 100 millions Fcfa.