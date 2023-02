1,8 milliard du FPE : fin de calvaire pour Ndèye Khady Guèye

Ndèye Khady Guèye est sortie de l’auberge. L’ancienne administratrice du Fonds de promotion économique (FPE) a été relaxée par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire qui l’opposait à l’État du Sénégal et portait sur un détournement présumé de 1,8 milliard de francs CFA.



Libération rapporte que le tribunal a rendu son verdict hier. Les Échos ajoute qu’il a débouté l’État du Sénégal de toutes ses demandes et lavé Ndèye Khady Guèye ainsi que son acolyte présumé, l’assureur Babacar Mané.



Ces derniers étaient poursuivis pour détournement de deniers publics, prise illégale d’intérêts et blanchiment capitaux. En première instance, ils avaient été condamnés, respectivement, à 4 ans et 2 ans avec sursis et à payer à l’État du Sénégal 500 millions de francs CFA.



Les mis en cause avaient fait appel de cette décision. L’affaire a été rejugée et mise en délibéré le 10 janvier dernier.



Le FPE a été créé par Abdoulaye Wade pour financer les PME. Nommée à sa tête en 2003, Ndèye Khady Guèye sera accusée d’avoir utilisé la structure pour garantir des prêts de 1,5 milliard et 400 millions au profit de deux entreprises qu’elle aurait fondées. Elle a été épinglée en 2013 par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).