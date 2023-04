147 kg de drogue saisis à Kaolack:Comment I.Bâ et M.Sow sont tombés dans les filets de la BRS

Un joli coup de filet a été réalisé samedi dernier par les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants ( BRS) de Kaolack. Les limiers ont démantelé un vaste réseau de trafic de chanvre indien, avec la saisie de 147 kg et l'arrestation de deux malfaiteurs. Cette prouesse est le fruit de l'exploitation d'un renseignement par le Lieutenant Mbagnick Diouf et ses hommes dans le village de Bandoulou Toucouleur. Détails !





La police nationale est plus que jamais déterminée à mettre hors d'état de nuire les trafiquants de drogue. C'est dans cette perspective que la Direction de l'Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS) traque sans répit les dealers sur l'étendue du territoire national.







Ainsi la brigade régionale des Stupéfiants de Kaolack a réussi un nouveau coup de filet avec le démantèlement d'un réseau de criminels très organisé.







Tout est parti d’un renseignement, reçu par les limiers, relatif à un intense trafic de drogue sur l'axe Gambie-Sénégal plus précisément entre la brousse casamançaise « Fogny » ou Gambienne « Djinack » et les localités de Sokone, Passy, entre autres localités du Saloum.







Ayant eu écho de cette information émanant d'une source bien introduite dans le milieu interlope, le chef de service de la BRS de Kaolack s'est mobilisé en compagnie de ses hommes pour une mission d'investigations.







Une embuscade a été montée au niveau du passage du village de Bandoulou Toucouleur situé dans la commune de Ndiaffate. Après une longue planque, les hommes du Lieutenant Mbagnick Diouf ont intercepté, vers 02h du matin, une charrette transportant 147 kg de chanvre indien, selon des sources de Seneweb.







Deux parmi les mis en cause ont été interpellés dans la même nuit par les policiers en tenue civile. Mais les autres membres du gang ont réussi à s'éclipser dans la brousse.







Après cette mission fructueuse, I.Bâ et M.Sow ont été embarqués à Kaolack puis mis devant le fait accompli. Selon des sources de Seneweb, le premier nommé a confié aux enquêteurs qu'il était chargé de convoyer la drogue à bord de sa charrette. Et l'autre mis en cause a reconnu son statut de trafiquant.











D'après nos sources, cette bande ravitaillait en drogue plusieurs localités dans l'intérieur du pays. Elle livrait cette marchandise prohibée jusqu'à Touba.









Le duo interpellé est poursuivi pour trafic intérieur de drogue en groupe criminel organisé portant sur cent quarante-sept (147) kilogrammes de chanvre indien de la variété dite "verte ".