Absences de lésions vulvaires : " Sonko mineu na yoon wi", (Me El Hadji Diouf)

Le docteur Alfousseyni Gaye a parlé «d'absence de lésions vulvaires» dans le certificat médical qu'il a établi après la consultation de la plaignante Adji Sarr.
Avocat de la partie civile, Me El Hadji Diouf a indiqué qu’il « ne pouvait y avoir de lésions parce que Sonko connaissait le chemin pour avoir abuser de Adji Sarr plusieurs fois ». « Mineu yoon wi, dafko laal laalate ko », a-t-il laissé entendre. Avant d’attaquer de plus belle le leader de Pastef : «Sonko manipule son peuple. Il disait être pressé d'en découdre avec son accusatrice parce que le dossier était vide. Mais, aujourd'hui il a pris la fuite ».
La robe noire d’ajouter : «Il a d'abord refusé le test ADN en disant qu'il ne donnera pas une seule goutte de son sang comme s’il n’y avait que le sang pour déterminer l'ADN ». Me Diouf d’appeler aux autorités compétentes de «freiner cet élan de suicide collectif de jeunes dont l’instigateur n’est autre qu’Ousmane Sonko ».
15 Commentaires
Jules De Toulouseil y a 51 minutes (04:23 AM)
Chasse à L’homme Commence!!!il y a 7 minutes (03:39 AM)
DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!!
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Al Islamil y a 46 minutes (04:19 AM)
Al Islamil y a 47 minutes (04:20 AM)
Jules De Toulouseil y a 50 minutes (04:22 AM)
Sreeil y a 1 heure (04:35 AM)
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