Mercredi 24 Mai, 2023 á Dakar
Vendredi 01 Juin, 2018 +33
Top Banner Top Banner
Justice

Absences de lésions vulvaires : " Sonko mineu na yoon wi", (Me El Hadji Diouf)

Par: Yandé Diop - Seneweb.com | 24 mai, 2023 à 03:05:48  | Lu 969 Fois |  16 Commentaires
Single Post
Absences de lésions vulvaires : " Sonko mineu na yoon wi", (Me El Hadji Diouf)
Le docteur Alfousseyni Gaye a parlé «d'absence de lésions vulvaires» dans le certificat médical qu'il a établi après la consultation de la plaignante Adji Sarr.

Avocat de la partie civile,  Me El Hadji Diouf a indiqué qu’il « ne pouvait y avoir de lésions parce que Sonko connaissait le chemin pour avoir abuser de Adji Sarr plusieurs fois ». « Mineu yoon wi, dafko laal laalate ko », a-t-il laissé entendre. Avant d’attaquer de plus belle le leader de Pastef : «Sonko manipule son peuple. Il disait être pressé d'en découdre avec son accusatrice parce que le dossier était vide. Mais, aujourd'hui il a pris la fuite ».

La robe noire d’ajouter : «Il a d'abord refusé le test ADN en disant qu'il ne donnera pas une seule goutte de son sang comme s’il n’y avait que le sang pour déterminer l'ADN ». Me Diouf d’appeler aux autorités compétentes de «freiner cet élan de suicide collectif de jeunes dont l’instigateur n’est autre qu’Ousmane Sonko ».
Tags: Me El Hadji DioufLesions vulvairesSonkoAdji Sarr

Auteur: Yandé Diop - Seneweb.com



15 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 8 minutes (03:25 AM)
    Violeur a paris tait toi ngaye woute morom cest pas devant les sénégalais que tu te justifies le mieux cest de dire a adji sarr de fermer sa bouche tu lui apprend a mentir dans tout cela elle est decouverte elle est violee le 31 décembre or le 31 décembre ousmane sonko était à la sen tv qua même franchement tu n'honore pas le barreau
    Répondre +79 -3
    Signalier Permalink
    Top Banner
    • Auteur

      Jules De Toulouse

      il y a 51 minutes (04:23 AM)
      Vraiment Maître Elhadj Diouf a été très mauvais. Voilà un avocat qui, dans sa plaidorie, a passé tout son temps à insulter Ousmane Sonko, en le traitant de terroriste, de salafiste, j'en passe et des meilleurs, alors qu'ils nous avait dit, lui et ses confrères, détenir des preuves sur la culpabilité d'ousmane Sonko qu'ils feront valoir le jour du procès. Où sont ces preuves? Ni Adji Sarr, ni ses avocats dont Maître Elhadj Diouf, ne nous ont fourni la moindre preuve. Alors peut-on condamner quelqu'un sans la moindre preuve? Peut-on condamner un homme uniquement sur les allégations de la plaignante? Ce serait du jamais vu et un précédant dangeureux pour notre pays, d'un point de vue jurisprudentielle.  La justice fonctionne sur la base des preuves. Lorsque Sidy Ahmed Mbaye a été appelé à la barre, il a laissé entendre que c'est lui qui a demandé à Adji Sarr d'aller chercher des preuves. Ainsi, après que Ousmane Sonko soit passé pour se faire masser, à son départ, dit-il, Adji Sarr lui a envoyé un message pour lui dire, je cite" Le gars est encore venu, il m'a encore fait mal, il a éjaculé, venez me chercher." Donc, on voit par là, que Adji Sarr a préparé son viol. Où a-t-on vu dans le monde, une fille qui prépare son viol, allant jusqu'à dire, venez me chercher mon bourreau a éjaculé? Non soyons sérieux. Je tiens à dire, que le viol suppose avant tout, un acte sexuel non consenti. Celui-ci pouvant intervenir sous la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Pour qu'il ait donc viol, il faudrait au moins qu'un de ces éléments soit caractérisé, non obstant l'acte sexuel lui-même. Alors si on tient compte de ce que Sidy Ahmed Mbaye a dit à la barre, devant les juges, peut-on dire que Adji Sarr a été violée? Non franchement, il faut qu'on soit sérieux. Le monde entier nous regarde, il y va de la crédibilité de notre justice. Pour moi, le complot ne fait aucun doute, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les audios où Adji avait fait des aveux, lors de sa conversation avec MC Niasse, n'ont pas été ecoutés. C'est dommage et regrettable. A bon entendeur salut.
      Répondre +0 -0
      Signalier Permalink
    {comment_ads}
    2. Auteur

    il y a 8 minutes (03:25 AM)
    Violeur a paris tait toi ngaye woute morom cest pas devant les sénégalais que tu te justifies le mieux cest de dire a adji sarr de fermer sa bouche tu lui apprend a mentir dans tout cela elle est decouverte elle est violee le 31 décembre or le 31 décembre ousmane sonko était à la sen tv qua même franchement tu n'honore pas le barreau
    Répondre +25 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    il y a 8 minutes (03:25 AM)
    Violeur a paris tait toi ngaye woute morom cest pas devant les sénégalais que tu te justifies le mieux cest de dire a adji sarr de fermer sa bouche tu lui apprend a mentir dans tout cela elle est decouverte elle est violee le 31 décembre or le 31 décembre ousmane sonko était à la sen tv qua même franchement tu n'honore pas le barreau
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    il y a 8 minutes (03:25 AM)
    Violeur a paris tait toi ngaye woute morom cest pas devant les sénégalais que tu te justifies le mieux cest de dire a adji sarr de fermer sa bouche tu lui apprend a mentir dans tout cela elle est decouverte elle est violee le 31 décembre or le 31 décembre ousmane sonko était à la sen tv qua même franchement tu n'honore pas le barreau
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    il y a 6 minutes (03:26 AM)
    En tout cas toi en tant que violeur mondial tu connais le chemin mieux que quiconque 
    Répondre +29 -0
    Signalier Permalink
    Top Banner
    Auteur

    il y a 6 minutes (03:26 AM)
    En tout cas toi en tant que violeur mondial tu connais le chemin mieux que quiconque 
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    il y a 6 minutes (03:26 AM)
    En tout cas toi en tant que violeur mondial tu connais le chemin mieux que quiconque 
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    il y a 1 minute (03:32 AM)
    Lesions vulvaires amoul plusieurs yoon diaroul mine l'organisme est naturel le vagin a un seul trou amoul plusieurs chemins tu penetres et hop tu butes l'utérus d'où les spermes sont déposés et commence l'ovulation donc ndioufeu retourne a tes cours de svt niveau 3e secondaire pour avoir tombé si bas
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    il y a 1 minute (03:32 AM)
    Lesions vulvaires amoul plusieurs yoon diaroul mine l'organisme est naturel le vagin a un seul trou amoul plusieurs chemins tu penetres et hop tu butes l'utérus d'où les spermes sont déposés et commence l'ovulation donc ndioufeu retourne a tes cours de svt niveau 3e secondaire pour avoir tombé si bas
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    Top Banner
    Auteur

    il y a 1 minute (03:32 AM)
    Lesions vulvaires amoul plusieurs yoon diaroul mine l'organisme est naturel le vagin a un seul trou amoul plusieurs chemins tu penetres et hop tu butes l'utérus d'où les spermes sont déposés et commence l'ovulation donc ndioufeu retourne a tes cours de svt niveau 3e secondaire pour avoir tombé si bas
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    Chasse à L’homme Commence!!!

    il y a 7 minutes (03:39 AM)
    Désormais c fini le masla!!!!!!! 

     

     

    DIMANIOU KATE SEN NDAY YEN GNI!! 

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!

     

     

     

    On s'en bat les couilles de cette putaine de justice de jimbory corrompu domou sarap ndayam bi, franc-maçon bi , yeefer bi !! ON VA LE RÉDUIRE À SA PLUS SALE EXPRESSION! Bou laalé PROS NIOU KATE NDAYAME AK TOUS LES AUTRES DOMERAM FARBA NGOM MANSOUR FAYE ALIOU SALL LES SALAUDS DE PROCUREURS BASSIROU GAYE ET AMADOU DIOUF COMMANDANT ABDOU MBENGUE BOCAR YADE ANTOINE DIOM DOUDOU KA MOUSTAPHA DIOP LOUGA LAT DIOP LONASE RACINE TALLA RTS CHEIKH KANTÉ AMINTA MBENGUE NDIAYE ALIOU SOW PAPE DIOP BIRAME FAYE CHEF DES NERVIS MOUSTAPHA DIAKHATÈ KHADIM SAMB GASTON MBENGUE ELHADJI DIOUF  DIOR DIAGNE MADIAMBAL DIAGNE ISMAILA MADIOR FALL MAME MBAYE NIANG ABDOULAYE SEYDOU SOW DIEGUI DIOP THIAGA BI COURA MACKY AISSATA TALL SALL PUTE FOLLE CHEIKH YERIM SECK CHEIKH SECK DÉPUTÉ AMY NDIAYE GNIBI LA MENAUPAUSEÉ ENCEINTE ABDOU MBOW SOULEYMANE NDIAYE SAPKO MOU TEPI LEUFEUL NDAYAM ET MAHAM DIALLO ET MAMOUR DIALLO SERONT DÉCHIQUETÉS  PAR MEMBRES UNE MORT ATROCES LES ATTEND!!!
    Répondre +35 -1
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    Al Islam

    il y a 46 minutes (04:19 AM)
    EL Hadji Diouf le dindon de la farce. Un vrai pervers dont il faut clouer son bec. Sa bouche degage une haleine de haine et de mepris envers Sonko.
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    Al Islam

    il y a 47 minutes (04:20 AM)
    EL Hadji Diouf le dindon de la farce. Un vrai pervers dont il faut clouer son bec. Sa bouche degage une haleine de haine et de mepris envers Sonko.
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    Top Banner
    Auteur

    Jules De Toulouse

    il y a 50 minutes (04:22 AM)
    Vraiment Maître Elhadj Diouf a été très mauvais. Voilà un avocat qui, dans sa plaidorie, a passé tout son temps à insulter Ousmane Sonko, en le traitant de terroriste, de salafiste, j'en passe et des meilleurs, alors qu'ils nous avait dit, lui et ses confrères, détenir des preuves sur la culpabilité d'ousmane Sonko qu'ils feront valoir le jour du procès. Où sont ces preuves? Ni Adji Sarr, ni ses avocats dont Maître Elhadj Diouf, ne nous ont fourni la moindre preuve. Alors peut-on condamner quelqu'un sans la moindre preuve? Peut-on condamner un homme uniquement sur les allégations de la plaignante? Ce serait du jamais vu et un précédant dangeureux pour notre pays, d'un point de vue jurisprudentielle.  La justice fonctionne sur la base des preuves. Lorsque Sidy Ahmed Mbaye a été appelé à la barre, il a laissé entendre que c'est lui qui a demandé à Adji Sarr d'aller chercher des preuves. Ainsi, après que Ousmane Sonko soit passé pour se faire masser, à son départ, dit-il, Adji Sarr lui a envoyé un message pour lui dire, je cite" Le gars est encore venu, il m'a encore fait mal, il a éjaculé, venez me chercher." Donc, on voit par là, que Adji Sarr a préparé son viol. Où a-t-on vu dans le monde, une fille qui prépare son viol, allant jusqu'à dire, venez me chercher mon bourreau a éjaculé? Non soyons sérieux. Je tiens à dire, que le viol suppose avant tout, un acte sexuel non consenti. Celui-ci pouvant intervenir sous la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Pour qu'il ait donc viol, il faudrait au moins qu'un de ces éléments soit caractérisé, non obstant l'acte sexuel lui-même. Alors si on tient compte de ce que Sidy Ahmed Mbaye a dit à la barre, devant les juges, peut-on dire que Adji Sarr a été violée? Non franchement, il faut qu'on soit sérieux. Le monde entier nous regarde, il y va de la crédibilité de notre justice. Pour moi, le complot ne fait aucun doute, et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi les audios où Adji avait fait des aveux, lors de sa conversation avec MC Niasse, n'ont pas été ecoutés. C'est dommage et regrettable. A bon entendeur salut.
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}
    Auteur

    Sree

    il y a 1 heure (04:35 AM)
    Un violeur ne dirigera jamais ce pays. Épinglé deux fois, il ne peut pas échapper à Mame mbaye Niang et Adji Sarr. Votre gourou a creusé sa propre tombe
    Répondre +0 -0
    Signalier Permalink
    {comment_ads}

Participer à la Discussion

  • Nous vous prions d'etre courtois.
  • N'envoyez pas de message ayant un ton agressif ou insultant.
  • N'envoyez pas de message inutile.
    • Pas de messages répétitifs, ou de hors sujéts.
  • Attaques personnelles. Vous pouvez critiquer une idée, mais pas d'attaques personnelles SVP. Ceci inclut tout message à contenu diffamatoire, vulgaire, violent, ne respectant pas la vie privée, sexuel ou en violation avec la loi. Ces messages seront supprimés.
  • Pas de publicité. Ce forum n'est pas un espace publicitaire gratuit.
  • Pas de majuscules. Tout message inscrit entièrement en majuscule sera supprimé.
Auteur: Commentaire : Poster mon commentaire

Repondre á un commentaire

Auteur Commentaire : Poster ma reponse
Top Banner
Top Banner

ON EN PARLE

6 Latest News 01
Procès Sweet Beauty : Adji Sarr Est Prête, Sonko à Ziguinchor Jusqu’à…
Justice 23 mai, 2023
7 Latest News 01
«le Dévoué S’oublie Pour Sonko» : Madiambal Diagne Répond à Pape Alé Niang
Chronique 22 mai, 2023
8 Latest News 01
Tribunal De Dakar : Jour D’audience Spéciale
EN DIRECT 23 mai, 2023
9 Latest News 01
3e Mandat: Macky Sall Consulte Un Juriste Français
Politique 21 mai, 2023
10 Latest News 01
Ousmane Sonko, Tu Passes Encore à Côté De La Plaque (par Thierno Bocoum)
Contribution 21 mai, 2023
11 Latest News 01
Aïssatou Sané : «comment Le Bracelet électronique A Empoisonné Ma Vie»
Societe 22 mai, 2023
12 Latest News 01
Récompense Des U17 : Le Chef De L'etat Octroie 10 Millions à Chaque Joueur Et Annonce Une Bonne Nouvelle Pour Les Champions D'afrique Sénégalais
Sport 21 mai, 2023
13 Latest News 01
Sûreté Urbaine : Le Journaliste Serigne Saliou Guèye Convoqué
Societe 22 mai, 2023
14 Latest News 01
Ndèye Khady Ndiaye: « Monsieur Le Président, Dites à Adji Sarr D’arrêter De Me Demander Pardon »
Societe 23 mai, 2023
15 Latest News 01
Ndeye Khady Ndiaye Debout à La Barre: Me Ndeye Fatou Touré Craque Et Fond En Larmes
Societe 23 mai, 2023
Banner 01

Seneweb Radio

  • RFM Radio
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • SUD FM
    Ecoutez le meilleur de la radio
  • Zik-FM
    Ecoutez le meilleur de la radio

LES PLUS LUS

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email