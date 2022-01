Abus de confiance : L'ingénieur agronome et le vendeur de poulets soldent leurs comptes à la barre

Les relations d'affaires atterrissent souvent devant le juge du fait de la mauvaise foi de certains cocontractants. Ingénieur agronome de son état, M. Kâ a fait recours à Dame justice pour obliger M. L. Ndiaye à lui payer son argent.



Dans sa déposition au commissariat de la Médina, rapporte Rewmi Quotidien, le plaignant a expliqué que M. L. Ndiaye s'est rendu au niveau de sa ferme, à Keur Ndiaye Lô, pour acheter des poulets de chair courant août 2020.



Après lui avoir remis 300 poulets à raison de 2000 francs l'unité, le mis en cause prend l'engagement de solder sa dette dans l'après-midi, vers 16h.



Mais, durant toute la soirée, il était resté injoignable. Ainsi, M. Kâ part au marché Tilène pour rencontrer le commerçant qui refuse de payer son dû, sous prétexte que les clients, à qui il avait livré les poulets, ne lui avaient pas encore payé.



"Avec l'orientation d'un responsable du marché, j'ai fait le tour des clients qui m'ont dit qu'ils ont payé aussitôt après la livraison des poulets. Ainsi, après plusieurs réclamations et médiations, il m'a proposé un mouton d'une valeur de 150 000 francs. Depuis, il refuse de me payer mes 450 000 francs", a informé la partie civile.



Des accusations que M. L. Ndiaye a niées en bloc. D'après ses dires, il a pris en premier lieu 250 poulets, avant de repartir deux jours plus tard pour récupérer 50 poulets.



Sur ce, il a payé par tranche de 10 000 et 15 000 francs, avant de verser 375.000 francs. Ce qui fait un total de 400 000 francs.



Pour le reliquat, le quadragénaire a indiqué avoir remis un mouton d'une valeur de 200.000 francs.



"J'ai déjà payé les 600 000 francs. La partie civile est mon fournisseur depuis deux ans. Je lui payais son argent après avoir livré à mes clients", a-t-il soutenu.



À l'en croire, il est victime d'un règlement de comptes car, dit-il, un ami du nom de Pape Ndiaye lui a fait savoir qu'il a entendu le plaignant proférer des menaces à son égard.



Un moyen de défense qui n'a pas prospéré. Aussi, à l'issue de la durée légale de sa garde à vue, le polygame et père onze enfants a été présenté au procureur du tribunal de grande instance de Dakar pour abus confiance.