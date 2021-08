Abus de confiance : La veuve de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil traine en justice l’ex-employé de son défunt mari

Abus de confiance sur la veuve de Moustapha Sy

Pour abus de confiance, la veuve de Serigne Mouhamadou Moustapha Sy Djamil, avec ses enfants, a traîné en justice l’ex-employé de son mari.





Selon les informations de «Source A», Seydou Nourou Mbengue est accusé d’avoir détourné des biens estimés à plus de 570 000 000 F Cfa.





Étant à la tête de la Sogetrans appartenant au marabout de 2012 à 2018, il a créé sa propre société dénommée Casi, quand la structure du marabout a fait faillite.





Mais les parties poursuivantes lui reprochent l'abus de confiance, car comme dit dans le journal, 80 véhicules avaient été mis à sa disposition. «Dans le cadre de ce contrat qu’il a lui-même signé, il devait reverser à Sogetrans la somme de 1 500 000 F pour chacun des 28 camions. Toujours dans le contrat, il était aussi mentionné des engagements que Seydou Nourou Mbengue devait payer les créanciers de la société du disparu».





C’est ainsi que la famille du marabout a été assaillie par les créanciers dont Sahel Gaz et Iveco, suite au décès de leur père. Car, il «n’a payé que 4 créanciers».





En outre, il a refusé de restituer à la famille Sy les véhicules de l’entreprise. Il s’agissait des camions qui lui ont été remis pour exploitation, afin de verser au minimum 20 millions chaque mois aux créanciers. Alors qu’il n’a versé que 50 millions sur 120 millions du reliquat, en plus de 2 véhicules de la société Sogetrans immatriculés à sa guise et donnés en location sans laisser en rade le logo de la société qu’il avait estampillé dessus.





Des accusations que Seydou Nourou Mbengue a rejetées en bloc. «J’ai quitté Sogetrans en 2018 pour créer ma propre société. C’est Serigne Moustapha Sy Djamil qui m’a supplié et sollicité, parce qu’il rencontrait des difficultés pour la gestion de ses affaires. Sa société avait touché le fond et Serigne Moustapha Sy était cloitré chez lui et il ne sortait plus. Il m’a dit qu’il n’avait pas d’argent pour décanter la situation qui prévalait dans sa société. Il y avait des foyers de tension et il m’a demandé de lui permettre, avec ma société, d’apaiser sa boite, ses fournisseurs, etc. En 2020, quand je suis venu, il y avait 10 camions dans sa société. J’ai démarré en juin jusqu’en février, et je lui remettais mensuellement 12 millions, alors que j’ai dépensé plus de 200 millions pour réparer les 10 camions que j’avais trouvés sur place. Après, je suis passé de 10 à 30 camions durant quatre mois», s’est-il défendu.





Mais il a été enfoncé par le témoignage de Mamadou Samb qui a confirmé qu’il n’y a jamais eu de tension dans la boite du marabout. «Monsieur Sy n’avait pas que le transport comme activité ; il en avait d’autres. A l’époque où il travaillait dans la société Sogetrans, il a été relevé de ses fonctions, parce qu’il avait échoué. Et c’est dans une période où il a été directeur général. Monsieur Sy m’a confié avoir permis à Mbengue de revenir dans la société, puisqu’il l’a supplié ‘ci barke maamam’».





Ainsi, les avocats de la veuve Khady Ka Sy ont demandé au tribunal de condamner la société Casi à payer 570 454 432 F Cfa et d’allouer 1 milliard à leur client pour la réparation.