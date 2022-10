Accident sur la VDN : ça se corse pour le fils de la ministre Mariama Sarr

Cheikh Sonhibou Mbaye, fils de la ministre Mariama Sarr, qui a causé un accident sur la VDN avant de prendre la fuite, est convoqué ce matin au commissariat de Dieuppeul. En attendant de savoir si le mis en cause sera déféré au parquet ou pas, Libération informe que son dossier se corse.



Non content d’avoir pris la fuite après avoir causé un accident avec une voiture de la présidence de la République, Cheikh Sonhibou Mbaye conduisait sans permis de conduire, d’après le journal. La même source rapporte que le mis en cause affirme disposer du document, mais se trouve dans l’incapacité de le présenter aux enquêteurs chargés de son affaire.



Le fils de Mariama Sarr a fauché un motard sur la VDN vendredi. Au lieu de s’arrêter, il appuie sur l’accélérateur. Pris en chasse par d’autres conducteurs de motos, il slalome entre les véhicules et renverse une deuxième personne et endommage quelques voitures.



Placé en garde à vue, il sera libéré le même jour et convoqué ce lundi. Mais le lendemain, il est repris et conduit au commissariat. ça ne sera que pour quelques heures puisqu'il recouvra la liberté après d’intenses pressions, selon Libération.