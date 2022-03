Acte contre nature : 6 mois ferme pour le Oustaz de la mosquée de Karack

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a vidé, hier, l'affaire des homosexuels surpris en ébats sur la terrasse de la mosquée de Karack.



Reconnu coupable d'acte contre nature et profanation d'un lieu de culte, Ousmane Diallo a écopé de six mois de prison ferme, rapporte Rewmi Quotidien.



Le maître coranique a été surpris en train de faire l'amour avec un garçon de 16 ans sur la terrasse de la mosquée de Karack.



Il avait invité son partenaire sexuel à l'heure de la demi-finale de la coupe d'Afrique, Sénégal vs Burkina Faso.



Mais, le couple a été démasqué par la dame Anta Dièye, laquelle a filmé la scène depuis sa terrasse, avant d'aviser le voisinage.



Pour sa défense, le maitre coranique dit avoir agi sous l’emprise des djinns.



Une fois sur la terrasse, vers 20h, les "djinns du jeune garçon l'ont atteint quand il a commencé à réciter des versets de Coran dans ses oreilles."



"C'est ce qui m'a poussé à coucher avec lui. J'étais pas maître de mes actes", s’est-il dédouané.