Affaire Adji Sarr: Débouté par la Chambre d'Accusation, Ousmane Sonko file vers le procès...

Ousmane Sonko file vers le procès...

Ousmane Sonko vient de perdre une nouvelle bataille dans l'affaire Sweet Beauty. La Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar a rendu son délibéré en déboutant le maire de Ziguinchor.





"La Chambre d'Accusation a vidé son délibéré ainsi qu'il suit :1/l'appel est irrecevable, 2/il n'y a pas lieu de saisir le Conseil Constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité", révèle l'un de ses avocats, Maître Khoureïchy Ba.