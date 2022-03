Affaire Adji Sarr : L’Union des Magistrats du Sénégal recadre Ousmane Sonko

Après la sortie de Ousmane Sonko sur son contentieux avec Adji Sarr affirmant qu'aucun juge ne peut l'emmener en prison dans cette affaire, l'Union des magistrats du Sénégal (UMS), a fait face à la presse pour apporter une réplique. Non sans préciser que celà ne concerne pas seulement le leader du Pastef mais tous ceux qui dernièrement s'en sont pris à l’institution judiciaire. " Il ne sera permis à aucun justiciable, quel que soit son rang, de se hisser au-dessus des lois en s'arrogeant le droit de vouer aux gémonies le respect dû à la justice. Les institutions de la République sont au-dessus de tout intérêt personnel. Elles sont en effet pérennes alors que lesdits intérêts ne sont que provisoires".





Les magistrats ont précisé rendre la justice en toute indépendance, contre toute considération personnelle. " La mission consiste à aller chercher la vérité sur la base des éléments versés dans le dossier", informent-ils.





L'UMS fustige et condamne ce qu'elle appelle des actes de défiance envers l'institution et des attaques personnelles envers les hommes et les femmes qui rendent la justice. Elle rappelle que l'histoire politique sénégalais, aussi mouvementée qu'elle a été, “s'est toujours déroulée dans le respect des institutions”.