AFFAIRE ADJI SARR : Le parquet dit (encore) niet à la levée du contrôle judiciaire de Sonko

Le leader de Pastef avait déposé, via ses avocats, une nouvelle demande de mainlevée de contrôle judiciaire sous lequel il est placé depuis un an.



Le parquet s’y est encore opposé, rapporte le quotidien Libération dans sa livraison de ce mardi.



Le dernier mot revient au Doyen des juges qui n’avait pas encore statué jusqu’à hier.



Depuis qu’il a été inculpé pour "viols et menaces de mort" sur Adji Sarr, aucun acte d’instruction n’a été posé par le magistrat instructeur.



Un an après cette affaire qui avait fortement secoué le pays, Ousmane Sonko n’a toujours pas été entendu sur le fond du dossier.