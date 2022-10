Affaire Adji Sarr : Ousmane Sonko auditionné jeudi prochain

Cette fois c’est la bonne, si l’on en croit Les Échos. Après plusieurs fausses alertes, la date de l’audition de Ousmane Sonko est finalement retenue. Selon le journal, le leader de Pastef sera entendu jeudi prochain dans le cadre de l’affaire de viol qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr.



Le maire de Ziguinchor, placé sous contrôle judiciaire suite à la plainte de cette dernière, aura en face de lui le Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Les Échos rapporte que le magistrat a décidé de relancer le dossier dès son retour des vacances judiciaires.



Ousmane Sonko devrait clôturer la série des auditions au fond dans cette affaire. Avant lui, le Doyen des juges avait entendu Adji Sarr, qui accuse Sonko de viol et menaces de mort, Ndèye Khady Ndiaye, inculpée dans l'affaire, Mohamed Mbaye, en tant que témoin. Il avait aussi organisé la confrontation entre Adji Sarr et Ndèye Khady Ndiaye.



Les Échos rapporte qu’en vue de l’audition de Ousmane Sonko, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale. Les autorités ne voudraient pas que cette convocation du leader de Pastef devant le Doyen des juges débouche sur des manifestations meurtrières comme en mars 2021, lorsque le prédécesseur de Oumar Maham Diallo, Samba Sall, décédé deux mois plus tard, l’avait convoqué.