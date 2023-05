Affaire Adji Sarr : Pourquoi Ousmane Sonko n’a toujours pas reçu sa convocation

Ousmane Sonko doit être jugé mardi à Dakar pour un procès pour viols et menaces de mort sur Adji Sarr employée d'un salon de beauté de la capitale.



Pour l'instant, rien ne dit que le maire de Ziguinchor sera présent à ce rendez-vous. En effet, M. Sonko n’a toujours pas reçu sa convocation, comme l’ont d’ailleurs rappelé ses avocats lors d’une conférence de presse, ce lundi.



S’il en est ainsi c’est parce que “Sonko joue à cache-cache” avec les huissiers, nous glisse une source judiciaire.



“Comme il l’a fait lors de sa première convocation dans le cadre de l’affaire qui l’opposait à Mame Mbaye Niang, Sonko a adopté la stratégie du jeu du chat et de la souris pour ne pas recevoir sa convocation. Cette stratégie lui avait permis d’obtenir un premier renvoi. Dans le cadre de l’affaire Adji Sarr, il semble avoir adopté la même stratégie”, observe la même source.



Du côté de la Justice, on assure que « toutes les procédures prévues par le code de procédure pénale dans pareille situation ont été respectées ».



“Le repli à Ziguinchor fait probablement partie de la stratégie pour ne pas recevoir la convocation car depuis son élection à la tête de mairie, Sonko n’est jamais resté aussi longtemps dans sa ville”, poursuit notre source.