Affaire Aisha Fatty/ Abdoulaye Thiam: Suite et pas fin

Aisha Fatty et ses avocats devraient se garder de crier trop vite victoire. Le Parquet de Dakar et la partie civile Abdoulaye Thiam n'entendent pas en rester là après le verdict tombé hier et ayant relaxé la jet-setteuse gambienne. Ils ont, en effet, annoncé qu'ils vont interjeter des appels contre le jugement. Ce qui relancera ce procès en flagrant délit dans lequel Aisha Fatty est poursuivie pour collecte illicite de données à caractère personnel et menaces.





Une source proche du dossier confie: « En réalité du fait de l'appel du Parquet c'est tout le litige qui sera rejugé dans les mêmes termes que devant le Tribunal des flagrants délits». La jet-setteuse risque gros vu qu'autant la partie civile que le Parquet ne lâchent pas prise sur l'épineuse question de l'exploitation du téléphone (par une expertise technique) portable de Aisha Fatty.





Malgré sa relaxe prononcée hier par le juge du tribunal des flagrants délits, Aisha Fatty reste en prison, car elle fait l'objet d'un second mandat de dépôt par le juge d'instruction du 3eme cabinet, pour des faits d'escroquerie portant sur un milliard au préjudice de l'homme d'affaires, Abdoulaye Thiam.