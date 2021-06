Affaire Ameth Thiou et Amaty Badiane: Le délibéré fixé au 6 juillet prochain

Ameth Thiou et Amady Badiane Danseurs de Wally Seck

Les danseurs du leader de Faramareen music, Wally Seck vont prendre leur mal en patience. ils retournent au fond de leurs cellules jusqu'au 6 juillet prochain date à laquelle la décision sur ce dossier d’attentat à la pudeur et d’acte contre nature sera rendue.





Le président du tribunal des flagrants délits de Dakar a mis l’affaire en délibéré à la suite des plaidoiries des avocats des deux danseurs Amaty Badiane et Ameth Thiou, Mes Abdoulaye Tall, Amadou Dialy Kane et Brice Benoît Sylva. La défense a plaidé la relaxe pure et simple d'Amaty Badiane et Ameth thiou car, selon eux «ils ont fait le bisou sur le feu de l'action artistique ».





Allant plus loin, Me Abdoulaye Tall pense que cette affaire est «outrageusement exagérée ». Pour rappel, les deux danseurs sont poursuivis pour acte impudique et contre nature, outrage public à la pudeur.