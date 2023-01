Affaire Amy Ndiaye Gniby : La défense des deux députés va contre-attaquer, la partie civile minimise

La défense des deux députés va contre-attaquer, la partie civile minimise

La décision est tombée dans l’affaire dite Amy Ndiaye Gniby du nom de la député frappée à l’Assemblée nationale, le 1er décembre 2022. Ses deux collègues jugés pour ce délit ont été reconnus coupables et condamnés à 6 mois de prison, ce lundi 2 janvier, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Toutefois, la défense est contre la décision rendue. « Nous allons relever appel. De plus, nous allons introduire une requête pour demander une contre-expertise médicale sur la grossesse de la dame Amy Ndiaye Gniby. Nous allons introduire aussi une procédure aux fins de mise en liberté provisoire», a fait savoir, Me Abdy Nar Ndiaye, avocat des parlementaires du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR).









Suite à cette déclaration, la partie civile a réagi. Me Souleymane Soumaré d’asséner: «Nous concernant, nous sommes satisfaits de la déclaration de culpabilité parce qu’il s'agissait de marquer le coup. Il n'est pas permis au Sénégal de lever la main sur une personne à fortiori sur une femme enceinte».









Amy Ndiaye va-t-elle saisir la Cour d’appel pour les dommages et intérêts ?





Mieux, le conseil a souligné qu’on ne peut pas parler de contre-expertise à ce stade de la procédure. Pourquoi ? Me Soumaré s’explique : «l’affaire a été jugée et la possibilité qui s’offre à la partie adverse c’est d'aller en appel. Sur la grossesse, on se limite aux déclarations des médecins. Ce qui est constant, c’est que dans le dossier figurent des documents qui attestent que notre cliente est en état de grossesse. Les coups reçus ont porté préjudice à cet enfant là qu’elle porte ».