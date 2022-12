Affaire Amy Ndiaye : les deux députés du PUR seront finalement fixés sur leur sort en janvier

les deux députés du PUR fixés sur leur sort en janvier

C’est, hier lundi, que les juges du Tribunal des flagrants délits de Dakar devaient rendre leur délibéré dans le dossier Amy Ndiaye. Lundi dernier, les deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Massata Samb et Mamadou Niang, étaient jugés pour coups et blessures et menaces de mort. Finalement les prévenus seront fixés sur leur sort le 2 janvier.





Pour rappel, le ministère public avait requis, lors du procès, deux ans de prison ferme contre deux députés. Quant à la partie civile, elle avait réclamé 500 millions F CFA de dommages et intérêts.