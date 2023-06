Affaire Amy Ndiaye : Les deux députés du PUR bientôt libres

Les deux députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), en l’occurrence Massata Samb et Mamadou Niang, sortiront de prison ce lundi 12 juin dans la soirée ou demain mardi, selon une source de Seneweb.





Pour rappel, ces deux parlementaires ont été jugés pour coups et blessures et menaces de mort contre la députée Amy Ndiaye. Ils ont été condamnés en janvier dernier à purger une peine de prison ferme de six mois et devront, en outre, verser 5 millions de francs CFA à la partie civile. Cette dernière, Amy Ndiaye, avait été brutalisée le 1er décembre 2022, lors du vote du budget du Ministère de la Justice, à l’Assemblée nationale.