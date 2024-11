Affaire Aser : la Cour suprême a tranché

L’affaire du marché controversé de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser) connaît un nouveau rebondissement. L'Observateur rapporte que la Cour suprême, saisie d'un recours par l'Aser visant à annuler la décision de l'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) de suspendre le projet d'électrification de 1640 villages, a rendu son verdict, ce jeudi.



L'Aser déboutée. La juridiction a rejeté la requête, ordonnant le maintien de la suspension, signale le journal.



«L'Arcop avait ordonné la suspension immédiate d'un projet majeur d'électrification rurale, impliquant plusieurs régions du pays et un financement espagnol de plus de 37 milliards de francs Cfa. Cette décision intervient suite à une série de dénonciations et d'irrégularités présumées dans la gestion du projet. Au cœur de cette affaire complexe, se trouvent l'Aser, l'entreprise espagnole ABI Power EPC et sa filiale sénégalaise AEE Power Sénégal. Le litige a éclaté lorsque

ALE Power Sénégal a contesté la signature d'un protocole d'accord entre Aser et la société AEE Power EPC, craignant que cela ne viole les clauses du contrat signé avec lui», rembobine la source.