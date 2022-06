Affaire Assane Mbacké Khelcom : Le marabout envoyé en Chambre criminelle

Serigne Assane Mbacke Khelcom et cie risquent la chambre criminelle

L’affaire du chef religieux Assane Mbacké Khelcom, poursuivi pour actes contre nature, corruption et détournement de mineurs, sera jugée devant la Chambre criminelle. La décision est tombée ce mardi 21 juin 2022.





En effet, le procureur avait sollicité du tribunal qu’il se déclare incompétent et qu’il renvoie l’affaire devant la Chambre criminelle, mais également la requalification des faits en viol.





Une demande qui n’avait pas rencontré l’agrément des avocats du marabout, qui ont indiqué que leur client a été déjà entendu sur procès-verbal.





D'après eux, Serigne Assane Mbacké doit être jugé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.





Mais selon nos confrères de Dakaractu, le président du tribunal avait alors pris la décision de renvoyer l'affaire en délibéré jusqu'au 21 juin. Et ce mardi,, le juge a suivi le réquisitoire du procureur et a donc décidé d'envoyer le marabout devant la Chambre criminelle.