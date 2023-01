Affaire Baba Tandian contre Aziz Samb : Le Procureur de la République ordonne une requête de contrainte par corps contre l'ex président de la FSB

Une requête de contrainte par corps contre l'ex président de la Fédération Sénégalaise de Basket Baba Tandian a été ordonnée.





Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné au commissariat de la Sûreté urbaine à exécuter cette décision contre M. Tandian suite à un différend qui l'oppose à l'animateur Aziz Samb.





Selon un document parvenu à Seneweb, lors d'un jugement du 16 Janvier 2014, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré Baba Tandian coupable de menace, de violence ou voies de fait et de diffamation contre Aziz Samb et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel de Dakar par Arrêt du 27 Février 2015".





A la suite de cet Arrêt, M. Tandian avait introduit un pourvoi en cassation mais son recours a été rejeté par la Cour Suprême ce qui a eu pour effet, de rendre sa condamnation pénale définitive.





"Depuis le prononcé du jugement soit 10 ans presque, Aziz Samb court derrière une partie de son argent et las d'attendre, il a saisi le procureur de la République d'une requête aux fins de contrainte par corps et ce dernier a fait droit à sa demande en ordonnant l'arrestation de Baba Tandian sauf paiement de la somme due", lit-on dans le document.





D'ailleurs Baba Tandian a été contacté par les limiers de la sûreté urbaine il y a plusieurs jours mais l'ex président de la Fédération de Basket n'a toujours pas daigné répondre à la convocation. Ainsi, il risque d'être cueilli dans les prochains jours s'il ne défère pas à sa convocation.





Une condamnation pénale définitive risque d'être un frein à une éventuelle candidature de Baba Tandian à la présidence de la fédération sénégalaise de basket dont l'élection est prévue au mois de Juin prochain.