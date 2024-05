Affaire Bah Diakhaté et Cheikh Tidiane Ndao: Début de l'audience

Le coordonnateur des activistes républicains, Bah Diakhaté et son co- accusé le prêcheur Imam Cheikh Tidiane Ndao, font face , ce lundi, au juge du Tribunal des flagrants délits. Ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la république.







L'affaire vient d'être appelée à la barre et les mis en cause se disent prêts à être jugés aujourd'hui. Le procès est en cours.









Arrêtés la semaine dernière, les deux mis en cause avaient été entendus par les enquêteurs suite aux propos qu'ils ont tenus sur le Premier ministre, Ousmane Sonko et le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Les faits qui leur sont reprochés sont punis par l'article 54 alinéa 2 du Code pénal sénégalais.