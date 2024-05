Affaire Bah Diakhaté : l’activiste près de sortir de prison pour…

Avec imam Cheikh Tidiane Ndao, Bah Diakhaté a été jugé ce lundi 27 mai pour diffusion de fausses nouvelles et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République. Le procureur de la République a requis six mois ferme. Le verdict sera rendu le 3 juin.



D’ici là, Bah Diakhaté reste en prison. Mais il devra être extrait de sa cellule «dans les prochaines heures» pour une nouvelle procédure. Libération, qui donne l’information, précise que l’ancien militaire doit faire face à la plainte de l’ancien coordonnateur de And Samm Jikko Yi Ababacar Mboup. Ce dernier le poursuit pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.



«Le plaignant a été entendu hier [ce lundi 27 mai] par la DIC, qui a déposé, le même jour, une demande d’extraction auprès de l’Administration pénitentiaire», informe Libération.



Bah Diakhaté fait l’objet d’une troisième plainte. Celle-ci est de la famille de l’adjudant-chef Didier Badji, mystérieusement disparu. Trois chefs sont visés : «atteinte à l’image, à l’honorabilité et au professionnalisme d’un agent de l’État, diffusion de fausses nouvelles et complicité de diffusion de fausses nouvelles».