Affaire Batiplus : Les parents de Rachelle Sleylati auditionnés vendredi

Les auditions dans l'affaire Batiplus se poursuivent. Les parents de Rachelle Sleylati feront face, le 11 septembre prochain, au Doyen des juges d'instruction, renseigne Les Échos.







Alex Rabih Kfoury, fiancé de Rachelle, et Christian Samra, ex-Directeur général de Batiplus, ont été auditionnés dans le fond vendredi dernier.





Pour rappel, le Doyen des juges, Samba Sall, avait ouvert une information judiciaire contre Christian Samra (ex-Dg de Batiplus et auteur de la plainte), Rachelle Sleylati, son fiancé Rabih Kfoury et ses parents poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de commerce, abus de confiance, blanchiment et complicité.