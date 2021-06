Affaire Boffa-Bayotte : Ce que le Forum du justiciable demande au juge et à l’Etat

Les détenus inculpés depuis trois ans, dans l’affaire du massacre de Boffa-Bayotte, vont entamer, demain mercredi 30 juin 2021, une grève de la faim illimitée, pour exiger l’ouverture de leur procès.



Une situation que déplore le Forum du justiciable. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les camarades de Babacar Ba rappelle que «le délai excessif noté dans le traitement des dossiers judiciaires en général est en parfaite contradiction avec l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont l’Etat du Sénégal est partie prenante».



En effet, l'article 9 dudit pacte dispose : «Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant le juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré», renseigne le Forum du justiciable.



Ainsi, au regard de cette disposition, le Forum du justiciable invite «le juge en charge du dossier à une diligence rapide de l’affaire dite du massacre de Boffa-Bayotte».



Il demande également à l’Etat «d’encadrer la détention provisoire en matière criminelle, pour en limiter la durée à deux ans».