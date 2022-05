Affaire Bougazelli : les faux billets récupérés

Le chef de la Section de recherches de la gendarmerie, le capitaine Alioune Ndiaye, a récupéré les faux billets saisis dans le cadre de l’affaire de faux monnayage et de corruption dans laquelle est impliqué le député de l’APR Seydina Fall «Bougazelli».



Les fausses coupures doivent être soumises à expertise, selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi. C’était une demande du défunt Doyen des juges, Samba Sall, formulée après l’audition des mis en cause.



Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, Bougazelli et cinq de ces présumés complices ont été envoyés en prison. Ils étaient tous poursuivis pour association de malfaiteurs, faux monnayage et corruption.



L’ensemble des suspects obtiendront par la suite la liberté provisoire à l’exception du Burkinabé Moussa Ouédragogo. L’Observateur renseigne que ce dernier a introduit hier, mardi, une nouvelle requête pour recouvrer la liberté en attendant un éventuel procès.