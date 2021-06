Affaire Boy Djinné : Me Abdoulaye Babou dénonce la longue détention préventive et demande à l’Etat de…

L’ancien avocat de Boy Djinné, Maître Abdoulaye Babou, dénonce la longue détention préventive de ce dernier, même s’il désapprouve «totalement» sa dernière évasion. Il estime que son ancien client est victime d’une «injustice» de la part de la justice, comme il a eu à le clamer lui-même.





«Aujourd’hui, Boy Djinné a plus de 5 ou 6 dossiers qui sont au tribunal, mais je peux jurer que ces dossiers-là sont perdus. Et il est poursuivi en matière criminelle. Je serais heureux d’avoir un démenti à travers ton émission, pour que l’on puisse me dire : voici les dossiers de Boy Djinné et ces dossiers sont là et se trouvent dans tel ou tel cabinet», a-t-il souligné face à l’émission «Grand jury» de la Rfm de ce dimanche 6 juin.





En effet, l’avocat considère le célèbre prisonnier comme un symbole du dysfonctionnement de la justice sénégalaise. Il dit : «Le Sénégal lui-même n’est pas en phase avec la législation moderne. Parce qu’en matière criminelle, on peut garder le mis en cause ad vitam aeternam jusqu’à sa mort, sans que son dossier n’ait été jugé. Ça veut dire qu’on va hypothéquer votre vie sans vous juger.»





Face à cette situation, l’ancien député et président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, demande aux autorités étatiques de légiférer dans ce sens. «Nous exhortons l’Etat du Sénégal, par l’intermédiaire de son ministère de la Justice, de faire un état des lieux de tous les dossiers de Boy Djinné et de le juger», interpelle-t-il.