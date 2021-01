Affaire Cheikh Mbacké Gadiaga : Le procès renvoyé au 18 février

Poursuivi pour diffamation, injures publiques par le biais d’un système informatique et tentative d’extorsion de fonds, Cheikh Mbacké Gadiaga n'a pas été jugé ce mercredi. Son procès a été renvoyé au 18 février, car l’homme d’affaires ne s’est pas présenté à la barre de la première chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar.En effet, le prévenu, qui bénéficie de la liberté provisoire, après le renvoi de son procès depuis le 17 décembre dernier, est retourné en prison. Il avait été placé sous mandat de dépôt pour injures publiques, par le biais d’un système informatique, mardi dernier.En fait, quelques jours après sa libération, le prévenu a organisé un point de presse au cours duquel il a tenu des propos jugés injurieux et calomnieux à l’endroit de l’une des épouses du khalife général des mourides.Pour rappel, ce dernier avait été arrêté par la Section de recherches, suite à une sortie virulente contre des autorités de Touba qui avaient porté plainte. Il a été inculpé pour injures par le biais des Ntic et pour diffamation.