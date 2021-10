Affaire Cheikh Niass : Ce que risque le lieutenant Ahmet Béchir Ndiaye

Relevé de ses fonctions de commissaire de Wakhinane, le lieutenant de police Ahmet Béchir Ndiaye a adressé une lettre de protestation à sa hiérarchie.



Malheureusement pour lui, il s’expose à des procédures disciplinaires, dont celui d’être traduit devant un conseil d'enquête.



Pis, il encourt une sanction encore plus dure, révèle le commissaire de police Cheikhna Keita interrogé par L’Observateur.



Ahmet Bachir Ndiaye a remis en cause l’équilibre de l’autorité et il a créé un dangereux précédent dans la police, a fait savoir le commissaire à la retraite.