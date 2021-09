Affaire contre Bril Fight 4: Dieyna Baldé condamnée

Dieyna Baldé Condamnée

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a vidé, ce mardi 7 septembre, l’affaire de la jeune chanteuse Dieyna Baldé, âgée de 18 ans. La prévenue a été reconnue coupable de vol, d’accès et maintien frauduleux dans un système informatique, de collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel. Ainsi, Diénabou Baldé de son vrai nom a écopé d’une peine de 6 mois assortis de sursis.





Cependant, l’auteure de «Dina Baax» a été relaxée du délit d’extorsion de fonds dans ce dossier.





Mieux, son grand frère Aly Baldé et Moustapha Ba ont été renvoyés des fins de la poursuite.





La partie civile qui n’est autre que l’artiste Djibril Mbaye Fall avait pardonné à Dieyna lors du procès tenu mardi 30 août dernier.