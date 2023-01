Affaire contre Ousmane Sonko: Mame Mbaye Niang appelé devant le tribunal sur les intérêts civils

Le ministre du Tourisme et des Loisirs est assigné à comparaître devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) hors classe de Dakar au Palais de justice, le 2 février prochain. Mbaye Mbaye Niang est convoqué pour qu’il réclame des dommages et intérêts au prévenu, par ailleurs leader du parti Pastef/Les patriotes et maire de Ziguinchor. «C’est pour venir voir statuer sur les intérêts civils, dans l'affaire Ministère Public Mame Mbaye Kan Niang contre Ousmane Sonko », informe-t-on dans la citation envoyée au concerné, ce 12 janvier.











L’ancien inspecteur des Impôts et Domaines est attrait devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour le délit de diffamation.





Ousmane Sonko est poursuivi «d'avoir à Dakar, lors d'un point de presse tenu le 22 novembre 2022 en tout cas avant prescription de l'action publique, par des allégations ou des imputations d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération, publiquement diffamé monsieur Mame MBaye kan Niang en déclarant qu'il est épinglé par un rapport de l’IGE», selon la requête du procureur de la République.