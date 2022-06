AFFAIRE CRÈCHE LA CIGOGNE BLEUE : L'instruction sur la mort du bébé de 10 mois quasiment bouclée

L’affaire du bébé de 10 mois mort à la crèche La Cigogne Bleue suit son cours au cabinet du juge. Ce dossier, certes antérieur aux drames survenus ces derniers temps dans les établissements sanitaires, reflète les mêmes soucis.



L'affaire, qui était en instruction depuis décembre dernier, est quasiment bouclée. Le juge du 8ème cabinet a finalement entendu au fond la directrice de l’établissement et a procédé à la confrontation entre les parties.



D’après Les Échos, la mise en liberté de la directrice de la crèche avait suscité le courroux des parents du bébé S Dia, cet enfant de 10 mois qui a perdu la vie, en novembre dernier, du fait de la négligence du personnel médical, selon les parents de l’enfant.



Ils étaient d’autant plus en colère que la directrice de la crèche et une de ses employées, inculpées pour homicide involontaire, avaient réussi à avoir une liberté provisoire, alors qu’elles n’ont jamais été entendues au fond. Le magistrat instructeur est, désormai passé aux auditions.



En effet, le juge d’instruction a entendu Yacine Sène et la nurse qui ont été inculpées dans cette affaire. Mieux, le juge d’instruction a procédé à la confrontation des deux parties.



Et si l’accusation a tenu des déclarations tendant à en déduire la responsabilité du personnel dans la mort du bébé, le personnel médical impliqué et la directrice, pour leur part, ont tenté de dégager leur responsabilité. C’est la semaine dernière que le magistrat instructeur a procédé à la confrontation entre les parties.



Après cet acte d’instruction, l’enquête est quasiment bouclée. À moins d’un réquisitoire supplétif du procureur de la République, le dossier devrait être très bientôt clos. Il revient au juge de voir s’il doit faire une ordonnance de renvoi ou de non-lieu.



L’affaire de la crèche La Cigogne Bleue n’a-t-elle pas été un signal pour les autorités sanitaires ? Il y a eu l’affaire du Bébé mort à Kaolack, celle de la Clinique des Madeleines et celle de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane, entre autres drames qui ont emporté des enfants, mais il y a eu, auparavant, la mort du bébé de 10 mois à La Cigogne Bleue qui peut s’interpréter comme une alerte qui n’a pas été véritablement comprise.



Rappelons que S Dia, bébé de 10 mois, a trouvé la mort en novembre dernier, après qu’il a été conduit au Samu Municipal sur les deux voies de Liberté 6.



Son père, qui l’avait laissé à la crèche, jure que son enfant était en grande forme lorsqu’il l’y avait déposé.



L’autopsie a conclu à une mort par asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire.



Mais, pour le père, il y a bien eu une négligence de la part du personnel médical. L’ordonnance définitive du juge édifiera pour la suite.