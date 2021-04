Affaire de la Grande Pharmacie Dakaroise : La Cour Suprême freine l’épouse d'Abdoulaye Baldé

Du nouveau dans l’affaire de la Grande Pharmacie Dakaroise qui était en conflit avec l’IPRES et la Direction de la Pharmacie et du Médicament.Cette dernière avait pris "la décision illégale" de transférer la Pharmacie Nation d’Aminata Gassama, épouse du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, sur le site appartenant à la Grande Pharmacie Dakaroise dirigée par Aïcha Goundiam Mbodj.Ce qui est une "violation flagrante" des dispositions relatives aux conditions de création et de transfert des officines.D’après Libération, la Cour Suprême, qui a évoqué l’affaire avant-hier, a suspendu l’exécution de l’arrêt autorisant ledit transfert.La plus haute juridiction motive sa décision par le fait qu’il y a eu "une précipitation suspecte et un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté".