Affaire de la militante du Pds tombée du 2e étage : La décision est connue

Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu, ce lundi 19 juillet, sa décision sur l’affaire de la militante du Parti démocratique sénégalais (Pds) tombée du 2e étage d'un immeuble sis à la Gueule Tapée. Il a condamné l’étudiant Khadim Diouf à une peine de deux ans dont 15 jours ferme. En sus, le coupable du délit de voie de fait doit allouer à Diabou Keïta Diallo la somme de 2 millions de F CFA en guise de dommages et intérêts.



La victime est toujours admise à l’hôpital. Et selon son avocat Me Aboubacry Barro, elle doit subir une opération dans les jours à venir.



Lors du procès tenu en l’absence de la plaignante proche de Karim Wade, le prévenu a déclaré que son accusatrice est une prostituée. «On se fréquentait depuis qu’elle logeait à la rue 17 de la Médina où elle avait pris une chambre en location. Le jour des faits, nous nous sommes entendus pour 5 000 F Cfa la passe. Malheureusement, j’ai tardé à jouir et elle m’a demandé de m’en aller. Ce que j’ai refusé. Il s’en est suivi une dispute», a-t-il expliqué.



Niant toujours les faits, Khadim Diouf a soutenu que la dame a couru au balcon pour échapper à son emprise. «C’est ainsi qu’elle est tombée. Je ne l’ai pas poignardée. Elle était ivre et ne savait pas ce qu’elle faisait», a-t-il affirmé.



Mais pour la militante du Pds, son bourreau s'est invité dans sa chambre en escaladant le balcon. «C’est un voleur. Je lui ai remis 5 000 F Cfa et des bijoux en or. Il a tenté de coucher avec moi de force. Paniquée, je suis tombée du 2e étage», avait confié Diabou Diallo aux enquêteurs.