Affaire de Mbour 4 : Le président et le vice-président du collectif déférés

Le président du collectif Mbour 4 extension, Souleymane Diémé ainsi que le vice-président Amadou Dia sont finalement déférés, a-t-on appris aujourd'hui.

Rappelons qu’ils ont été arrêtés et gardés a vue à la brigade de recherche de Thiès depuis jeudi et vendredi derniers. Ils sont accusés de complicité, d’occupation et de vente illégale de terrains dans la forêt classée de Thiès.