Affaire des 11 bébés de Tivaouane : le juge d'instruction poursuit les auditions

L'enquête sur l'incendie qui a emporté 11 nouveau-nés à l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane est encore loin de connaître son épilogue.



Deux agents de santé sont en prison, en plus de Fodé Dione, chef de la Division de la maintenance, placé sous mandat de dépôt pour incendie involontaire.



Cependant, informe le quotidien L'AS, les auditions se poursuivent. En effet, Cheikh Diop, DRH de l'hôpital, a fait face, mardi et mercredi, au juge d’instruction. Ce matin, ce sera au tour de deux autres agents de la division de la maintenance de se présenter devant le juge.



Pendant ce temps, l'hôpital est toujours paralysé par l'intersyndicale qui apporte son soutien aux agents arrêtés et exige leur libération.



D’ailleurs, le combat du secteur de la santé locale prendra une dimension nationale ce vendredi avec une marche nationale prévue à Thiès.



Les blouses blanches prendront le départ devant la Croix rouge sise au quartier 10e, pour aboutir à la Gouvernance de Thiès où un mémorandum sera remis au chef de l'Exécutif régional.