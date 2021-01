Affaire des 40 millions en faux billets : Retour de parquet pour les trois mis en cause

O. Faye, 73 ans, ancien cadre de la Banque Mondiale, M. Sall, prêcheur, et M. Sylla commerçant, impliqués tous dans l’affaire des 40 millions en faux billets saisis par la police de Rebeuss ont bénéficié d’un retour de parquet.Arrêtés le 6 janvier dernier, ils n’ont toujours pas fait face au procureur. Leur face-à-face avec le magistrat du parquet est prévu ce samedi 9 janvier, informe L'Observateurdans sa parution de ce samedi.Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de faux, usage de faux, détention illégale de coupures de billets noirs et tentative de mise en circulation de faux billets de banque en coupures d’euros.