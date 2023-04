AFFAIRE DES 40 PECHEURS DE CAYAR ET MBORO : LE PROCÈS RENVOYÉ EN AUDIENCE SPÉCIALE AU 2 MAI

Les 40 pêcheurs seront fixés sur leur sort le 2 mai. Le Tribunal de grande instance de Thiès a décidé de tenir une audience spéciale le 2 mai. Ce renvoi a été motivé par le nombre pléthorique de prévenus et la situation critique de certains blessés toujours en observation.







Ce procès fait suite aux violents affrontements du 02 avril 2023, ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la grande côte. Le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Thiès, Cheikh Dieng, remarque que « ces évènements avec leur extension sur le continent à Mboro puis à Kayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes ainsi que des dégradations de biens dans ces localités ».