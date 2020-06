Affaire des faux billets : Lundi de vérité pour Thione Seck

Le chanteur Thione Seck, impliqué dans une affaire de faux billets, va-t-il retourner en prison ou continuer à humer l'air frais de la liberté ?







En tout cas, rapporte Walf Quotidien dans sa parution de ce lundi, le verdict de son procès en appel sera connu ce lundi.





Selon le journal, le leader du Raam Daan fera face, aujourd'hui dans la matinée, au juge qui va statuer sur son cas.





Pour rappel, le procureur avait requis contre lui 5 ans de prison ferme et une amende de 10 millions Fcfa.