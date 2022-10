Affaire des passeports diplomatiques : Kilifeu et Simon vont repasser au tribunal

C’est le deuxième volet de l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques. Le premier étant celui qui éclabousse des gendarmes de la Présidence et du ministère des Affaires étrangères ainsi que deux anciens députés.



Les Échos informe qu’hier, jeudi, le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé au 17 novembre prochain le procès des rappeurs Kilifeu et Simon. La raison ? Un retour de citations, d’après le journal.



Kilifeu est poursuivi pour association de malfaiteurs, corruption, tentative de faux dans un document administratif, tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux.



Simon est également visé pour le premier et les deux derniers chefs reprochés à son camarade de Y’en a marre.



En dehors de Simon et Kilifeu, cette affaire concerne aussi le nommé Thierno Diallo alias Thiers. Ce dernier apparaît dans une vidéo où Kilifeu promet de lui délivrer des visas.



Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux dans un document administratif et complicité de trafic de migrants.