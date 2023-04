Affaire des passeports diplomatiques : le 5 juin prochain, nouveau rendez-vous décisif

La Cour d’appel de Dakar a appelé hier l’affaire des passeports diplomatiques. Mais le dossier a été renvoyé au 5 juin prochain. La cause du renvoi ? Un retour de citation, selon Les Échos.



Condamnés en première instance, les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall ainsi que leur complice, El Hadji Diadji Condé, devront prendre leur mal en patience avant d’être fixés sur leur sort.



En première instance, le tribunal correctionnel de Dakar avait condamné Biaye à deux ans de prison dont cinq mois ferme pour complicité et faux et usage de faux. Sall avait pris deux ans dont six mois ferme pour abus de confiance et escroquerie au préjudice de Oumou Touré. Condé, pour sa part, avait écopé dix mois de prison ferme.



Le trio avait interjeté appel.