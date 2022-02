Affaire des passeports diplomatiques : Les députés mis en cause à l’écoute du juge pour une liberté provisoire

Les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, mis en cause dans l’affaire des passeports diplomatiques, ont déposé une demande de liberté provisoire.



D’après Source A, la requête a été adressée, hier, au magistrat instructeur. Ils sont à l’écoute du juge qui décidera de leur sort.



Lors de leurs auditions, Boubacar Biaye et Mamadou Sall n’ont pas varié dans leurs déclarations, niant toutes les accusations portées contre eux.