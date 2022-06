AFFAIRE DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES : les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall contre-attaquent

Boubacar Biaye et Mamadou Sall ont-ils été condamnés à tort, le 19 mai dernier, dans l'affaire des passeports diplomatiques, par la Chambre correctionnelle ?



En tout cas, rapporte Les Échos dans sa parution de ce mercredi, les députés ont contesté les faits devant le premier juge lors de l’audience et ils continuent de crier leur innocence sur tous les toits.



À la sortie de la salle d’audience après que le verdict a été rendu, leur conseil avait laissé entendre qu’il n’était pas d’accord avec la décision du juge qui était «critiquable» et que si cela ne dépendait que de lui, il allait interjeter appel.



Manifestement, il est dans la même longueur d’onde que ses clients. Peu importe qu’ils hument l’air de la liberté ou pas, les deux députés apéristes veulent vraiment laver leur honneur. Ils ont donné leur accord pour que l’appel soit fait.



Ainsi, la décision du juge de la Chambre correctionnelle a été attaquée. Un remake de l’audience se fera donc devant la Cour d’appel, une fois que le Parquet général aura enrôlé le dossier.



Mamadou Sall et Boubacar Biaye ne veulent pas se suffire de respirer l’air de la liberté. Ils tiennent à vêtir leur manteau de député ou toute autre fonction dans ce pays, sans que leur honneur soit entaché d’aucun crime ou délit.



Mamadou Sall devrait purger sa peine le 21 juin prochain alors que Boubacar Biaye devrait sortir à la fin du mois de juin.



Pour Me Antoine Mbengue, en tout cas, il n’y a aucun délit que le juge peut retenir à leur encontre. L’avocat est convaincu qu’il y a juste une hyper médiatisation de l’affaire, mais dans le fond, c’est un dossier vide.



Rien de solide, selon lui, ne peut être retenu contre ses clients. Et sur les six plaintes déposées, il n’y a qu’une seule personne qui a cité leurs noms et Oumou Touré n’a même pas été capable de décrire le bureau qu’elle prétend avoir fréquenté, à l’en croire.



Pour lui, il y a donc des incohérences dans la décision du juge qui a relaxé Boubacar Biaye pour le délit d’escroquerie en retenant le faux alors que ce dernier délit doit entrainer le premier.



Cette affaire des passeports diplomatiques, rappelons-le, a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Au final, El Hadji Condé, l’homme par qui tout est parti, a été condamné à 2 ans dont 10 mois ferme.



Alors que Boubacar Biaye écope de deux ans dont 5 mois ferme et Mamadou Sall a pris 2 ans dont 6 mois ferme, tout comme Sadio Dansokho. Ils doivent solidairement payer aux victimes 3,5 millions de francs.