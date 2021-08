Affaire Dieyna Baldé-Bril : La chanteuse et ses présumés complices dans le box des accusés

Les mis en cause Dieynaba Baldé, Aly Baldé et Moustapha Ba sont présentement dans le box des accusés du tribunal des flagrants délits de Dakar où ils devront être jugés, ce mardi.



L'ancienne pensionnaire de Sen Petit Gallé, vêtue d'une robe bazin noire, masque bien ajusté, attend d'être appelée à la barre.



Le rappeur Djibil Mbaye Fall dit Bril Fight 4 est également présent dans la salle.



Dieynaba Baldé et Cie sont poursuivis pour vol commis la nuit, collecte illicite de données à caractère personnel, copie de données informatiques et tentative d'extorsion de fonds.