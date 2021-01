Affaire Diop Iseg : Aïssatou Seydi a passé la nuit au commissariat central de Dakar

Le face-à-face qui devait avoir lieu, hier, entre Mme Aïssatou Seydi et le procureur de la République, a finalement été ajourné.L’ex-épouse de Diop Iseg a fait l’objet d’un retour de parquet. Elle a passé la nuit au commissariat central de Dakar, rapporte L’Observateur.Ce qui ne sent pas bon pour elle. Car, selon Les Échos, les dossiers qui font l’objet d’un retour de parquet finissent souvent, voire toujours, en instruction.Pour rappel, Aïssatou Seydi, cueillie hier chez elle, est poursuivie pour faux et usage de faux et abus de biens sociaux par Diop Iseg.