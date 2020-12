Affaire Diop Iseg : Le juge ordonne à Aissatou Seydi de payer 140 millions pour...

140 millions de F CFA, c'est la somme que Aissatou Seydi devra verser pour entrer en possession provisoirement de la maison occupée par son ex mari Mamadou Diop. Une décision prise par le Président de la Cour d’Appel de Dakar à travers une ordonnance de subordination de la constitution de garantie rendue.Ce qui signifie que la bataille juridique opposant Diop Iseg à son ex femme Aissatou Seydi à propos de la propriété de la villa 9023 sise à Sacré Coeur est loin de connaitre son épilogue. Même si la procédure d'expulsion est entamée depuis quelques mois, il faut, à Aissatou Seydi, verser une caution conformément à l’ordonnance numéro 450/2020 du 24 novembre 2020.Reste à savoir quelle sera la suite de cette affaire et la décision du juge.